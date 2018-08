Distaccamento dei vigili del fuoco a Carsoli, amministrazioni e dirigenti al lavoro per l’apertura

Carsoli. Presto Carsoli e le zone di confine della provincia di Roma e di Rieti avranno un distaccamento dei vigili del fuoco. Ieri mattina, nel Comune di Carsoli, si è tenuto un vertice tra il comandante dei vigili del fuoco dell’Aquila, Domenico De Bartolomeo, gli amministratori comunali, il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, il primo cittadino di Pereto, Giacinto Sciò e i rappresentanti degli altri Comuni del territorio. L’intento è stato quello di creare una sinergia intorno all’infrastruttura che aprirà a breve coinvolgendo le tre province dell’Aquila, di Rieti e di Roma che saranno servite dal primo distaccamento interregionale dei vigili del fuoco aperto nei locali della ex Mael di proprietà del Comune di Carsoli.

“Il corso di formazione per il primo gruppo di volontari”, ha spiegato il primo cittadino Nazzarro, “inizierà il 10 settembre e avrà una durata di quattro settimane. Si tratta di un progetto al quale tengo in modo particolare e che reputo di fondamentale importanza per il nostro territorio e per la sicurezza dei cittadini. Infiniti ringraziamenti al comandante De Bartolomeo per i risultati raggiunti, per l’immensa professionalità e disponibilità dimostrate”