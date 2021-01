Dissesto idrogeologico, ad Avezzano servono fondi interventi per alcune aree. Ecco quali

Avezzano. L’ amministrazione comunale di Avezzano guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio mette mano ad alcune zone del territorio che presentano particolari criticità derivanti da dissesto idrogeologico. In particolare, in taluni casi, sono evidenti i segni del cedimento strutturale ed è quindi necessario, secondo l’amministrazione, ottenere i finanziamenti per la messa in sicurezza. Fosso Cervaro, Via Capoccetti e Monte Salviano – Curva delle castagne, sono le zone per le quali la Giunta ha ritenuto di inviare richieste di fondi al Ministero dell’interno.

La legge 160 del 27 dicembre 2019, infatti, dispone che sono assegnati contributi “agli enti locali, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio. Il Comune ha subito redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica, individuando per ogni intervento, le somme relative alla progettazione e quelle riguardanti il lavoro complessivo.

Appena ottenuti i finanziamenti che si auspica arriveranno per inizio estate inizieranno subito i lavori di messa in sicurezza dei luoghi. Nello specifico, per Fosso Cervaro, l’ente presenterà istanza per 145.000 euro, per la frazione di Antrosano, per 73.000 mila euro e relativamente alla località curva delle castagne, presso il Monte Salviano, di 112.000 mila. “Questi interventi vanno ad aggiungersi ad altri lavori di messa in sicurezza del territorio avezzanese” dichiara l’assessore Emilio Cipollone.