Disservizi sulla linea fissa telefonica a Ridotti di Balsorano, tanti anziani isolati

Balsorano. Disservizi sulla linea fissa telefonica a Ridotti di Balsorano, tanti anziani spesso rimangono isolati.

“La linea telefonica fissa Telecom funziona due giorni sì e tre settimane no in località Ridotti a Balsorano”, lamenta un cittadino, “sono ormai tre anni che andiamo avanti con questa storia. Non se ne può più visto che oltretutto non c’è nemmeno molto campo per la rete mobile. A rimetterci sono soprattutto gli anziani, considerato che le persone un po’ più giovani hanno i cellulari. Tanti anziani che hanno la rete fissa si sentono sicuri solo se hanno la disponibilità del telefono funzionante. Abbiamo già lamentato il disservizio ma non ci ascolta nessuno”.