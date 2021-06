Disposta l’autopsia per Eligio Paolini: se ne va uno degli ultimi pastori d’Abruzzo

Castelvecchio Subequo. La procura della Repubblica di Avezzano ha predisposto l’autopsia sul corpo di Eligio Paolini, il 66enne di Castelvecchio Subequo che questa mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla Strada provinciale 20 “Marruviana”.

L’esame sarà svolto martedì o mercoledì. Paolini è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila.

Tra i primi ad esprimere il cordoglio per la sua morte, questa mattina, Pietro Salutari, assessore al Comune di Castelvecchio, che ha annunciato sulla sua pagina Facebook:

In in tragico incidente avvenuto questa mattina nella Marsica muore il nostro compaesano Eligio Paolini. Un simbolo per il nostro paese, fin dall’infanzia aveva abbracciato l’attività pastorizia ereditata dai genitori, scompare uno degli ultimi pastori del nostro territorio, accudiva e gestiva nella contrada Colananni di Castelvecchio Subequo circa 800 capi di ovini, una persona per bene un signore, perché signori si nasce. Grande lavoratore, educato, gentile e rispettoso, ci lascia un grande dispiacere.

“Ai suoi familiari sentite condoglianze, per me anche un parente, ciao Eligio non puoi che essere già in Paradiso”, ha concluso.



La notizia della tragica morte di Paolini oggi ha squarciato la serenità di una domenica di giugno dove tante persone sono uscite e si sono spostate per la prima volta, dopo un anno di restrizioni dovute al contenimento della pandemia.

Il sindaco di San Benedetto dei Marsi, Quirino D’Orazio, ha commentato duramente l’accaduto, perché tante volte negli anni ha chiesto la messa in sicurezza dell’arteria del Fucino, molto trafficata.

Una bambina, che era a bordo dell’auto contro cui si è scontrato il 66enne è stata trasportata all’ospedale dell’Aquila dall’elisoccorso.

I carabinieri depositeranno in procura tutti gli accertamenti e i rilievi eseguiti questa mattina sul luogo della tragedia. Si lavora per accertare eventuali responsabilità.

Alla guida dell’altra auto viaggiava E.L., 28enne originario di Luco dei Marsi, dipendente di una struttura ricettiva di Venere di Pescina, che stava accompagnando alla stazione di Avezzano una famiglia che era stata in vacanza nella Marsica. L’auto di proprietà della famiglia è rimasta in panne e per questo hanno chiesto aiuto al giovane che si è reso disponibile ad accompagnarli a prendere il treno.