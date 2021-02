Dispersi Velino, si lavora per l’arrivo di un nuovo battipista. Tavolo in prefettura

Massa d’Albe. Arriva l’ok ad approfondire la fattibilità, dal tavolo tecnico in Prefettura con tutti i rappresentanti della Regione Abruzzo e le squadre di soccorso che stanno operando in quota, dell’arrivo da Bolzano di un nuovo battipista per agevolare le operazioni di soccorso dei quattro escursionisti dispersi sul Velino.

Lo aveva anticipato in anteprima ieri il governatore d’Abruzzo, Marco Marsilio, ai microfoni di MarsicaLive.

Dopo che, come raccontato da MarsicaLive, il gatto delle nevi si è sganciato dall’elicottero Erickson che lo stava portando in quota per le operazioni di recupero dei dispersi, potrebbe arrivare un nuovo mezzo dal nord Italia per proseguire le operazioni sul Monte Velino che sono iniziate il 24 gennaio.