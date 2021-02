Dispersi Velino, ripartite le ricerche con il potente sonar per trovare cellulari e indumenti

Massa d’Albe. Sono ripartite alle 8 le operazioni di ricerca dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino. In quota è salito solo il radar e non i soccorritori che dovranno entrare in azione quando saranno trovati segnali emessi dal sonar.

La potente sonda Recco, messa a disposizione dal Trentino, è stata collocata a bordo dell’elicottero dei carabinieri, che per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato. Con un’antenna di 80 centimetri di diametro, è in grado di captare, anche a profondità importanti, i metalli: chiavi, cellulari e metalli degli indumenti da alpinisti, ramponi, racchette.

E’ una tecnologia che il Soccorso Alpino da un anno impiega con successo in Valle d’Aosta e in Trentino e che si spera dia risultati anche sul Velino.