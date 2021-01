Dispersi Velino, quinto giorno di ricerche in vetta nell’area della grande valanga (FOTO)

Massa D’Albe. Sono continuate tutta oggi le ricerche dei 4 escursionisti avezzanesi sul Monte Velino. Le forze dei soccorritori si sono concentrate principalmente nell’area della grande valanga che si è verificata domenica. Purtroppo a causa delle nevicata di lunedì, l’area di ricerca è molto difficile. Impegnati sul campo anche le squadre cinofile. I soccorritori hanno delimitato le aree già analizzate con dei nastri. Adesso il tavolo tecnico per decidere come proseguire le ricerche in relazione alle previsioni di maltempo previste per domani e per il comunicato ufficiale delle ricerche di oggi. @RaffaeleCastiglioneMorelli