Dispersi Velino, nuova operazione battipista: offerto gratis dalla Kassbohrer Italia

Ovindoli. È stato offerto a titolo gratuito dalla Kassbohrer Italia Srl, un nuovo gatto delle nevi/battipista, per aiutare i soccorsi nel recupero dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio, sul Monte Velino.

“La società ha messo a disposizione un gatto delle nevi che si trova a Bolzano e verrebbe portato a Forme di Massa d’Albe con il carrello”, annuncia il sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, anche consigliere regionale, “l’ho comunicato alla protezione civile regionale e ne ho parlato a lungo con il presidente Marco Marsilio”.

In questi minuti in Prefettura stanno decidendo se dare o meno l’ok, in base ai parametri tecnici del mezzo che comunque gli ultimi metri dovrebbe essere trasportato con un elicottero Chinook dell’esercito. In seguito potrebbe restare in uso alla Montemagnola in sostituzione di quello perso in attesa del pagamento della assicurazione con garanzia della Regione Abruzzo”.