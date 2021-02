Dispersi Velino: migliorano le condizioni meteo, sale in quota un elicottero

Oggi è previsto alle 18 un incontro in prefettura per fare il punto sulle ricerche e per decidere come procedere nei prossimi giorni. Soprattutto si capirà quanti uomini resteranno impiegati nelle operazioni. Il Comune di Massa d’Albe è in continuo contatto per con i soccorritori, il Comune di Pescina ha donato il pellet, mentre la protezione civile di Tagliacozzo ha messo a disposizione il servizio di lavanderia.