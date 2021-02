Dispersi Velino, le ricerche vanno avanti, il sindaco Di Pangrazio: Ringrazio il prefetto

Avezzano. In un tavolo all’Aquila, il prefetto Cinzia Torraco ha confermato che vanno avanti le ricerche dei quattro escursionisti di Avezzano di cui si sono perse le tracce dallo scorso 24 gennaio.

“Apprezziamo”, commenta il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio, “la scelta di proseguire le attività di ricerca dei quattro concittadini dispersi, utilizzando anche mezzi all’avanguardia. Abbiamo voluto ribadire la profonda gratitudine per l’impegno di tutti coloro che sono impegnati in queste ore e stanno facendo il loro dovere con dedizione ed energia. Abbiamo voluto riportare il sentimento diffuso di solidarietà e vicinanza che stringe tutta la marsica alle famiglie e spinge a continuare nell’opera di ricerca. È giusto tributare un plauso alla sensibilità umana dimostrata dal Prefetto Cinzia Torraco come donna, come madre e come rappresentante dello Stato”.

Oltre a Di Pangrazio al tavolo di lavoro hanno partecipato anche il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano e quello di Massa d’Albe, Nazzareno Lucci.

Presenti: Laura Lega, Capo dipartimento dei vigili del fuoco, l’ingegnere Fabio Dattilo, capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco; l’ingegnere Guido Parisi, direttore centrale per l’emergenza, l’ingegnere Silvano Barbieri, direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali del corpo.