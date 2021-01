Dispersi Velino, la macchina dei soccorsi: “non ci fermiamo, lavoriamo insieme” (video)

Avezzano. Ancora senza esito le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Sul posto continuano a operare il Soccorso Alpino e Speleologico, i vigili del fuoco e la guardia di finanza ma di Valeria, Gianmarco, Gian Mauro e Tonino nessuna traccia. Nel frattempo si è appena conclusa la conferenza stampa interforze, iniziata nel pomeriggio al campo base di Massa d’Albe, per fare il punto sui soccorsi in atto. Gli oltre 100 uomini presenti stanno ricostruendo gli ultimi movimenti dei quattro e la strada che hanno percorso durante la loro escursione.

Durante il resoconto i rappresentanti delle varie forze dell’Ordine presenti hanno ricordato che “le operazioni di ricerca stanno interessando un vallone di 2 chilometri per 100 metri, far lavorare tante persone su un sito molto rischioso non è stato facile, stiamo sfruttando tutte le tecnologie a nostra disposizione. Bisogna abbassare il livello della neve, è un lavoro molto complicato, trattasi di un’ingente massa nevosa, è necessario un lavoro estremamente complesso che andrà avanti nei prossimi giorni, inoltre non bisogna sottovalutare l’aspetto umano della vicenda. Domani arriveranno altri reparti dalla Valle d’Aosta e da Rieti”.

“Grazie anche alla solidarietà delle persone che in questi giorni ci hanno ospitato, dai sindaci ai singoli cittadini, ci hanno aiutato ad andare avanti in questo lavoro che da domenica sera ci ha visti occupati in maniera incessante.

Occorre sottolineare il grande coordinamento che in questi giorni è stato manifestato, la grande sinergia e la notevole unità d’intenti che è stata in questa sede rappresentata, la cabina di regia sta funzionando in maniera efficiente. La situazione meteo purtroppo non facilita le operazioni, da essa dipende l’esito dell’intervento.”.

