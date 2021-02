Dispersi Velino, il messaggio d’amore per i parenti dalla Pro loco di Forme

Massa d’Albe. Nel giorno di San Valentino un piccolo gesto che va oltre il senso del dovere: “per voi che in questi giorni siete diventati i nostri genitori, fratelli, sorelle e amici”. Questo l’inizio di una dedica che va a sottolineare il sentimento di amore e affetto che in queste settimane sta unendo tutte le persone di Forme di Massa d’Albe che stanno dando il proprio contributo alle ricerche ai familiari e amici di Valeria, Gianmarco, Tonino e Gian Mauro, che dal 24 gennaio sono dispersi sul Monte Velino.

Una torta a forma di cuore il 14 febbraio, giorno in cui gli amici di Valeria e Gianmarco, da sempre testimoni del loro amore che li lega da 7 anni, hanno voluto appendere uno striscione al campo base con le loro iniziali assieme alla scritta “Buon San Valentino”. Tutta la Marsica, tutto l’Abruzzo, da settimane guarda con il naso all’insù il Velino, condividendo con i familiari dei quattro escursionisti, l’attesa. “Questo è un piccolo gesto che speriamo vi scaldi il cuore e l’anima”, scrive nel biglietto la Pro Loco di Forme. Infatti nella sede della pro loco da giorni ci sono i familiari dei 4 escursionisti e gli amici e conoscenti vanno a trovarli lì.

Un ulteriore gesto di affetto e di infinita solidarietà che va ad aggiungersi alla vicinanza della comunità di Avezzano e della Marsica per i quattro escursionisti dispersi da 22 giorni. Lo striscione per Valeria e Gianmarco è stato condiviso sul profilo Facebook anche di un soccorritore impegnato nelle operazioni, Elio Ursini, che scrive: “Buon San Valentino ai 2 fidanzati che condividevano la passione per la montagna e sicuramente il sogno di una vita da trascorrere insieme”.

“Un gesto che sottolinea l’amore”, sottolinea, “l’amore, che nonostante la situazione tragica, ogni giorno è presente sul Velino. Amore della Marsica per i 4 escursionisti dispersi e per tutti i soccorritori. Amore di due fidanzati. Amore di 4 amici per la montagna. E l’amore di ogni soccorritore per la propria attività che ogni giorno cerca di svolgere al meglio… Oggi, quello striscione, per me è stato un altro motivo per il quale una lacrima ha segnato il mio viso reso duro da una barba incolta ormai da giorni. E credo che oggi ogni soccorritore, a modo suo, davanti a quello striscione ha avuto un colpo al cuore. Lo stesso cuore che spingerà tutti a non mollare ed andare avanti nelle ricerche fino alla fine. Auguri ragazzi, buon San Valentino”, conclude, “e grazie agli amici di Gianmarco e Valeria ed ad un’intera popolazione che giorno dopo giorno mi insegna cosa significa essere comunità e soprattutto il valore della solidarietà”.