Dispersi Velino, il cordoglio del M5S: ci stringiamo con commozione attorno alla nostra comunità

Massa d’Albe. “Il gruppo del MoVimento 5 stelle esprime vicinanza e cordoglio alle famiglie degli escursionisti che hanno perso la vita sul Monte Velino. Vogliamo al tempo stesso dire grazie a tutte le persone che hanno preso parte e stanno portando ancora avanti le operazioni, senza mai interrompere la ricerca e sfidando con coraggio anche le avverse condizioni atmosferiche. In quelle che sono giornate drammatiche per l’Abruzzo, ci stringiamo con commozione attorno alla nostra comunità”. Così il capogruppo regionale del M5s Sara Marcozzi sul ritrovamento di tre corpi dei quattro escursionisti avezzanesi dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio scorso.

“Oggi è una giornata triste per Avezzano e per tutto l’Abruzzo”, scrive il consigliere pentastellato in Regione Abruzzo Giorgio Fedele, “mi stringo al dolore dei miei concittadini in questa giornata che non dimenticheremo mai. E ringrazio i soccorritori che continueranno con tenacia a fare un grande lavoro per mettere un punto su questa drammatica vicenda”.