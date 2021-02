Dispersi sul Velino: solidarietà per l’emergenza, ecco le info per chi volesse donare

Massa D’Albe. La Marsica e l’Abruzzo intero continuano a pregare e sperare per Gianmarco, Valeria, Tonino e Gian Mauro, i quattro escursionisti che domenica 24 gennaio sono partiti a piedi dal rifugio Casale da Monte per una passeggiata a Valle Majelama e non sono più tornati. Vista la grande solidarietà e il supporto espresso dai cittadini, in tutti questi giorni, per l’emergenza Monte Velino, l’Amministrazione Comunale di Massa D’Albe ha comunicato che “chiunque fosse interessato a contribuire, può effettuare donazioni tramite bonifico bancario ai seguenti Iban:

Pro Loco e Associazioni di Forme:

IBAN:➡ IT37P0832740441000000002102

Intestato a: PRO LOCO DELLE FORME

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”

Protezione Civile di Tagliacozzo, distaccamento di Massa D’Albe e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, XX° Delegazione Abruzzo:

IBAN:➡ IT19S0832740810000000002234

Intestato a: Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile

Causale del versamento: “Emergenza Monte Velino”

