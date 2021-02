Dispersi sul Velino, soccorritori in quota anche domani mattina ma nel pomeriggio torna il maltempo

Massa d’Albe. Oggi il bel tempo ha consentito alle squadre dei soccorritori di tornare in quota a Valle Majelama per continuare con le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio.

Sono tornati a salire trasportati dagli elicotteri di polizia e carabinieri, 25 uomini delle squadre del soccorso alpino, del soccorso alpino della Guardia di Finanza, della polizia di Stato, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dell’Esercito, che hanno testato i diversi livelli di manto nevoso, che si è rialzato con le abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Le ricerce sono terminate al tramonto ma anche oggi non hanno dato esito positivo al ritrovamento dei quattro escursionisti.

Domani mattina, come sottolineato dai soccorritori, si può tornare in quota perché a quanto pare persisterà il bel tempo. Per il pomeriggio, invece, si attende di nuovo il maltempo, che persisterà per tutto il week end, così come annunciato nel bollettino della protezione civile regionale.