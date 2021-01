Dispersi sul Velino: non si ferma la macchina della solidarietà a sostegno dei soccorritori

Avezzano. Continuano le ricerche dei 4 escursionisti dispersi sul monte Velino. Sono ore di apprensione e di continua speranza per Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino.Le condizioni meteo non aiutano e non sono previsti miglioramenti significativi. Ieri le operazioni sono state interrotte nel pomeriggio, nella quinta giornata di soccorsi, a fronte di un duro lavoro di più di 100 uomini in alta quota.

In questi giorni, a fronte di un estenuante lavoro dei soccorritori nelle operazioni di ricerca, non si è mai fermata la macchina della solidarietà. Sono infatti tantissimi gli aiuti arrivati, sia ai soccorritori sia alle famiglie che sono nel campo base allestito a Forme di Massa d’Albe per assistere anche se da lontano alle ricerche.

In prima linea l’associazione i Grifoni, presieduta da Francesco Libertini, che ogni giorno prepara pasti caldi per soccorritori e familiari. Gesti di vicinanza e supporto in questo momento di grande difficoltà, in cui il sentimento che più pervade è quello di inquietudine.