Dispersi sul Velino, messaggi di solidarietà e speranza dai bambini della scuola Collodi

Avezzano. Le manifestazioni di solidarietà e vicinanza continuano ad arrivare da tutte le parti del territorio, particolarmente scosso e colpito dalla vicenda dei quattro escursionisti marsicani dispersi da domenica sul Monte Velino.

Il destino dei quattro ragazzi e l’apprensione per la vicenda sono entrati nei cuori e dei pensieri di tutta la comunità, che cerca di esprimere come può vicinanza alla famiglia e agli amici di Tonino, Valeria, Gianmarco e Gian Mauro.

E così i bambini dell’Istituto Collodi Avezzano hanno realizzato una serie di disegni dedicati alla vicenda, con messaggi di incoraggiamento e speranza per i quattro amici e per i loro soccorritori. Messaggi che incitano a resistere e che esprimono i sentimenti di fiducia e sostegno con quell’ottimismo tipico dei bambini che non conoscono cinismo da cui possiamo solamente prendere ispirazione.

Le insegnanti hanno spiegato che “con questi elaborati, nati spontaneamente, i bambini hanno esternato le loro sensazioni ed emozioni su ciò che la nostra città sta vivendo in questi giorni. Con naturalezza hanno disegnato i sentimenti che questa situazione trasmette loro. Sinceramente anche noi insegnanti siamo state “profondamente colpite” nel momento in cui ci hanno consegnato i loro prodotti. Questa è la dimostrazione di quanto i bambini possono vivere determinate esperienze in modo così profondo”.