Dispersi sul Velino: istituito un recapito telefonico per la gestione delle donazioni

Massa D’Albe. L’amministrazione di Massa D’Albe, ringraziando tutte le attività commerciali e i cittadini che stanno mettendo a disposizione risorse materiali ed alimentari per i soccorritori, fa presente che “è stato istituito un recapito telefonico del N.O.V. Protezione Civile Tagliacozzo, distaccamento di Massa D’Albe, per veicolare al meglio tutto ciò che viene donato e per far si che non ci siano sprechi”.

“Chi desidera mettere risorse a disposizione può contattare il numero di telefono 342-6267581 e comunicare la tipologia e la quantità. Grazie per la generosità e solidarietà che state dimostrando”.