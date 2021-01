Dispersi sul Velino: in arrivo mega sonar da Valle d’Aosta per ricerca sotto la neve

Massa d’Albe. E’ in arrivo dalla Valle d’Aosta una tecnologia Recco per la ricerca dei quattro dispersi nel vallone del Velino: secondo quanto fanno sapere fonti del Soccorso Alpino si tratta di una antenna di grande diametro trasportata da un elicottero che tramite segnale ‘cerca’ tracce dei dispersi come un

sonar. Mentre proseguono in quota le ricerche sul campo, in attesa dell’arrivo di alcuni mezzi pesanti che

possano aiutare a scavare la neve, oggi pomeriggio alle 15 ci sarà al campo base di Massa d’Albe una

conferenza stampa interforze per fare il punto sui soccorsi in atto.

Le condizioni meteo di questa mattina non permettono il volo degli elicotteri per il trasporto in quota degli operatori e delle attrezzature. Si procede comunque a piedi e le operazioni di ricerca proseguiranno comunque per tutta la giornata di oggi. Sono ore di apprensione e di continua speranza per Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino. A pesare di più sulle ricerche oggi è la variabile maltempo.

Al nutrito dispositivo di soccorso già al lavoro fin dalla serata di domenica, questa mattina si è aggiunto un reparto specialistico di soccorso in montagna dei Carabinieri, il Reparto d’Intervento Montano (RIM), del 7° Reggimento Laives (Bolzano).