Dispersi sul Velino: i 4 dovevano rientrare alle 14, poi più nessun contatto (Diretta)

Massa d’Albe. “Dovevano rientrare alle 14. Ma non è arrivata nessuna comunicazione, nessun segnale”. Sono in corso le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Si tratta di Tonino Durante commerciante di 60 anni, Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni 26enni, e Giammauro Frabotta di 33 anni. Non è chiara l’ultima posizione del gruppo. Da Casale da Monte ci sono varie opzioni, verso il Cafornia o verso la Sentina. Mentre da Valle Majelana si possono raggiungere altri itinerari.

I quattro, come raccontato da MarsicaLive, erano usciti stamattina per una passeggiata in montagna, non avevano gli sci al seguito, probabilmente volevano fare solo un’escursione. Nel pomeriggio, non vedendoli rientrare, a casa e il papà di uno di loro ha allertato il Soccorso Alpino. Amanti della montagna erano partiti dal Rifugio Casale da Monte, dove avevano lasciato le macchine, che si trovano tuttora lì.

I quattro escursionisti di Avezzano risultano dispersi in zona Valle Majelana, sul massiccio del Velino. Per cercarli sono partite con gli sci delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, L’Aquila e Sulmona ed è stata allertata anche la Guardia di Finanza, per localizzare e mettere in salvo le quattro persone, tre uomini e una donna, che non rispondono ai cellulari. Sul posto anche le unità cinofile e delle squadre in arrivo da Teramo.