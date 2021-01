Dispersi sul Velino, gli amici a Forme in attesa di notizie. In arrivo elicottero Aeronautica

Massa d’Albe. Sta arrivando l’elicottero dell’Aeronautica militare per supportare le ricerche dei quattro dispersi sul Monte Velino. Il mezzo dovrà supportare il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e le altre forze dell’ordine presenti nella zona di Valle Majelana, sul massiccio del Velino, dove dovrebbero trovarsi i quattro dispersi come spiegato da MarsicaLive.

Tonino Durante commerciante di 60 anni, Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni 26enni, e Giammauro Frabotta di 33 anni erano partiti questa mattina da Avezzano per un’escursione sul Velino, ma poi hanno fatto perdere le loro tracce. Come raccontato da MarsicaLive, nel pomeriggio, non vedendoli rientrare, a casa e il papà di uno di loro ha allertato il Soccorso Alpino.

Sul posto sono arrivati anche i volontari della Protezione civile di Avezzano e tanti amici dei quattro preoccupati che sperano di poterli riabbracciare presto. E’ stato aperto il campo sportivo di Forme di Massa d’Albe che sarà usato come base logistica per l’elicottero e per i soccorsi.