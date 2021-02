Dispersi sul Velino, è arrivata la decisione del prefetto: Le ricerche vanno avanti senza sosta

L’Aquila. Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto questa sera in Prefettura una riunione di aggiornamento sulle attività di ricerca e soccorso dei quattro dispersi sul Monte Velino.

All’incontro erano presenti i sindaci di Avezzano, Magliano de’ Marsi e Massa d’Albe; il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile; il Vicario della Questura; i Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanzae dei Vigili del Fuoco; il Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo con il Comandante del 9° Reggimento Alpini e i vertici regionali del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Nel confermare la natura del tavolo odierno, convocato esclusivamente per un punto di situazione in merito alle operazioni in corso di svolgimento ed alle prospettive di interventi da programmare nei prossimi giorni, il Prefetto ha inteso confermare la propria personale vicinanza ai familiari delle persone disperse ed a tutte le comunità di cui i sindaci presenti hanno rappresentato il forte coinvolgimento emotivo nella dolorosa vicenda, evidenziando altresì l’altissimo valore tecnico, organizzativo e umano messo in campo da tutte le forze coinvolte, coordinate e dirette dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui compete la diretta competenza delle operazioni in corso di svolgimento.

La volontà espressa da tutti i partecipanti è risultata essere quella di proseguire le ricerche dei dispersi, nelle modalità tecniche e organizzative che saranno valutate e decise dagli organi responsabili.