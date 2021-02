Dispersi sul Velino, domani mattina in quota solo le antenne Recco

Massa d’Albe. Sono appena terminate le operazioni di ricerca dei 4 escursionisti dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino. Domani mattina in quota salirà solo il radar e non i soccorritori che saliranno nel pomeriggio.

Le ricerche di oggi si sono concentrate nell’area di Valle Majelama interessata dalla valanga, con l’impiego di 40 uomini del Soccorso alpino, della guardia di finanza, dei carabinieri, della polizia, dell’esercito, dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto la zona, a quota 1.800 metri, grazie agli elicotteri decollati dal campo sportivo di Massa D’Albe. Tre squadre invece si sono recate anche a Valle Genzana e in tutta l’area circostante, per perlustrare i canali, già passati al setaccio nei giorni scorsi, ma lo scioglimento della neve impone nuove ricerche.

Domani mattina, alle 8, torna in azione anche la potente sonda Recco, messa a disposizione dal Trentino, sarà collocata a bordo dell’elicottero dei carabinieri, che per le sue caratteristiche tecniche risulta infatti particolarmente indicato. “Nella giornata di domani si utilizzerà il Recco e”, spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, “l’area delle ricerche sarà bonificata. Cioè non ci saranno uomini in quota, per evitare possibili interferenze”.