Dispersi sul Velino, Di Pangrazio e Liris in coro: abbiamo speranza, cerchiamo la vita

Massa d’Albe. Una città in ansia. I 4 escursionisti dispersi sono infatti tutti di Avezzano e anche oggi a Massa D’Albe si è portato il sindaco della città Gianni Di Pangrazio che è al fianco soprattutto dei parenti dei dispersi. “Si sta andando avanti e in maniera instancabile e ringrazio i soccorritori a nome della comunità avezzanese e chiediamo loro di andare avanti”, ha dichiarato il sindaco. “Noi speriamo sempre e la speranza è quella che abbiamo nel cuore. Da quattro giorni i familiari guardano il Velino, la montagna della Marsica e gli chiediamo di restituirci queste persone. Vedere i familiari così è una sofferenza indescrivibile. Noi speriamo con tutti i soccorritori che salgono e scendono continuamente di poter avere delle notizie”.

“Noi cerchiamo delle persone vive. Non siamo qui per una presenza istituzionale ma per manifestare vicinanza ai parenti degli escursionisti, alla cittadinanza e ai soccorritori che stanno lavorando senza sosta e stanno dando il massimo ognuno per la sua competenza. La Protezione Civile

regionale è a disposizione con mezzi e logistica per ogni evenienza e a disposizione della catena di comando con carabinieri, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, 118 e altri. Abbiamo professionisti seri che hanno da prendere decisioni anche perché speriamo di trovare la vita perché noi non cerchiamo corpi ma persone vive anche fino all’ultimo secondo utile e per questo la Regione Abruzzo è qui presente al fianco dei familiari e di chi da giorni sta lavorando senza sosta per ringraziare anche i soccorritori provenienti da fuori Abruzzo”.

Lo ha detto l’assessore regionale Guido Liris che questa mattina a Forme di Massa D’Albe sta seguendo il lavoro dei soccorritori impegnati nella ricerca dei quattro escursionisti avezzanesi dispersi da domenica scorsa sul Monte Velino.