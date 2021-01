Dispersi, eseguiti controlli in tutti i rifugi del Sirente Velino. Grotta di San Benedetto vuota

Massa d’Albe. La grotta di San Benedetto è vuota, nessuna traccia degli escursionisti dispersi da domenica. In molti, durante questi giorni, avevano sollecitato affinché venisse controllata, considerandola un punto strategico dove ripararsi. Purtroppo, però, di Valeria, Gianmarco, Gianmauro e Tonino non si hanno notizie.

Sono stati ricontrollati tutti i rifugi della zona, purtroppo senza alcun esito positivo. Ieri le operazioni sono state interrotte nel pomeriggio, nella quinta giornata di soccorsi, a fronte di un duro lavoro di più di 100 uomini in alta quota. Le condizioni meteo di questa mattina non permettono il volo degli elicotteri per il trasporto in quota degli operatori e delle attrezzature. Si procede comunque a piedi e le operazioni di ricerca proseguiranno comunque per tutta la giornata di oggi.