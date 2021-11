Disordini notturni degenerano nel sangue a Luco dei Marsi, ecco il video che denuncia l’accaduto

Luco dei Marsi. Nuovo fine settimana e nuova notte brava in paese solo che questa volta, a detta dei residenti, sarebbe degenerata in un regolamento di conti all’ultimo sangue.

I fatti sono avvenuti sempre in via del municipio, che ogni fine settimana come già raccontato in passato diviene teatro di risse, danneggiamenti e forte degrado urbano (articolo disponibile qui). L’ultima volta la denuncia dei residenti era stata accompagnata da foto di danneggiamenti e vandalismi, ma questa volta è un video a mostrare il risultato dell’ennesima notte brava tra i vicoli del paese, in cui tra i vetri rotti delle bottiglie di birra, per terra si vedono benissimo delle chiazze di colore rosso, che a detta dei residenti sarebbe del sangue caduto durante la notte.

Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte, ora in cui i residenti avrebbero sentito un gran trambusto provenire dal vicolo. Ma è stato solo di domenica mattina che i residenti hanno capito che questa volta la rissa forse era stata più violenta del solito, poiché a terra sono state trovate numerose tracce di sangue, disseminate sulle scale e anche altrove, come si può vedere dal video pubblicato anche sui social. E se fino all’altro giorno solo qualche residente aveva sporto denuncia ora, con l’intensificarsi e l’aggravarsi dei fenomeni, anche altri stanno pensando di fare altrettanto. Qualcuno parla anche di raccolta firme dei residenti da consegnare alla sindaca De Rosa, a cui viene chiesto, sempre con maggiore insistenza, a che punto sia l’installazione del sistema di videosorveglianza comunale, di cui ancora oggi non si sa nulla se sia o meno entrato in funzione, nonostante nell’agosto del 2018 era stato nominato il responsabile del trattamento dei dati. Di seguito il video di denuncia pubblicato sui social.