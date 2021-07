Disguido nella consegna dei vaccini, polemiche a Pescina: “Sotto il sole cocente e multati dai vigili”

Pescina. Giornata di polemiche a Pescina per via del ritardo della consegna delle dosi di vaccino. Decine di persone sono state costrette ad aspettare il proprio turno sotto al sole e a temperature molto elevate.

“La cosa allucinante è che sono arrivati i vigili e hanno anche multato alcune persone, che avevano parcheggiato non perfettamente l’auto”, racconta uno dei presenti. “È stata una persona che era lì che si è preoccupata di acquistare bottigliette d’acqua per tutti. Non è possibile una cosa del genere, è stato vergognoso”.

Di fatto gli utenti che risultavano prenotati in mattinata sono stati vaccinati nel primo pomeriggio.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Mirko Zauri che si è accertato di quanto accaduto. “Purtroppo c’è stato il ritardo della consegna delle dosi”, ha spiegato, “e le persone prenotate si sono sommate e sono slittate in un altro orario. Dispiace per l’accaduto ma nel nostro presidio ci sono volontari che lavorano tutti i giorni per far sì che tutto vada bene. Dalla protezione civile, alla Croce Rossa. Dispiace anche che poi sono proprio loro che si sono messi a disposizione della comunità a rimetterci nell’immagine. Ho sollecitato”, conclude il primo cittadino, “il settore competente della Asl di Avezzano nella speranza che una cosa del genere non accada più. Il problema è stato risolto”.