Disco night party, a Magliano torna la discoteca all’aperto nel cuore del paese

Magliano de’ Marsi. Dopo il successo della prima festa all’aperto a Magliano, dello scorso weekend, torna un nuovo appuntamento patrocinato dall’amministrazione comunale, per far divertire giovani e meno giovani, in una grande discoteca in piazza.

L’appuntamento è per sabato 27 agosto, in piazza della Repubblica, a Magliano.

L’evento è promosso da alcuni esercenti del posto per incentivare l’arrivo di visitatori e anche giovani da altri paesi della Marsica, per promuovere la cittadina ai piedi del Monte Velino e per far tornare la comunità a riunirsi e fare festa come prima della pandemia.