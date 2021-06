Discariche abusive nella zona di San Nicola, non si fermano gli implacabili zozzoni marsicani

Avezzano. Ancora discariche abusive sulle strade della Marsica. Questa volta la segnalazione arriva per via Calascella e via Zazzerini, nella zona di San Nicola, ad Avezzano. A nulla valgono i continui appelli a contrasto del mancato rispetto dell’ambiente da parte delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni che spesso organizzano anche giornate ecologiche in cui volontari si armano di buona volotà e ripuliscono le strade dall’irresponsabilità di chi compie gesti simili.

È per questo che sempre più amministratori pubblici hanno predisposto per i punti più a rischio delle città degli impianti di videosorveglianza, unico deterrente, forse, a certi atteggiamenti.

Considerato che gettare immondizia in natura, non solo è sanzionabile dal punto di vista amministrativo ma è anche un reato.

“Chiediamo quantomeno la pulizia delle strade che segnaliamo”, commenta un lettore, “considerato che stiamo per uscire anche da un’emergenza sanitaria che ci dà anche delle restrizioni della libertà personale per contenere il contagio da un virus che corre velocemente, vedere questi rifiuti per strada così ci provoca davvero molta indignazione”.