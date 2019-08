Discariche a cielo aperto, Avezzano merita questa incuria? Siamo la terra di nessuno?

Avezzano. Finora abbiamo sempre ricevuto segnalazioni da parte di cittadini riguardanti piccoli episodi di degrado urbano, piccoli episodi di scarsa igiene pubblica e di malcostume.

Poco fa, però, un nostro concittadino ci ha inviato delle immagini di vere e proprie discariche pubbliche, dove evidentemente, per carenza di servizi di nettezza urbana o per semplice pessimo se non inesistente senso civico, vengono accatastati rifiuti di ogni tipo sul pubblico suolo.

Le immagini parlano da sole, senza alcun bisogno di commenti ulteriori. Il nostro segnalatore, tra l’altro, ci ha assicurato che “Oggi è andata anche bene, ci sono giorni in cui si creano delle vere e proprie montagnole di rifiuti”.

Questi assembramenti sono situati in via Celsius: non è il caso che chi di dovere, chi è preposto alla nettezza pubblica, vada a rimuoverli e magari ad installare dei cassonetti appositi?

E non è il caso, soprattutto, che i cittadini comincino a tenere maggiormente alla loro realtà quotidiana?