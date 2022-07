Discarica abusiva a cielo aperto in pieno centro a San Benedetto dei Marsi

San Benedetto dei Marsi. Segnalata via social una discarica abusiva in via Degli Arezzi, vicino alla Villa Comunale di San Benedetto, rifiuti di ogni sorta, anche ingombranti.

La situazione di degrado ha provocato profonda indignazione in paese, molti i commenti al post che sottolineano la gravità di questi atti. Alcuni cittadini lamentano il fatto che quella non sia l’unica area del paese in cui gli incivili abbandonano rifiuti.