Disagio sociale, la Comunità montana apre uno sportello gratuito a disposizione dei Comuni

Avezzano. Un centro d’ascolto per le famiglie e per le persone con disagio sociale. La Comunità montana “Montagna marsicana” ha puntato ancora una volta sul sociale con un centro d’ascolto per le famiglie e per le persone con disagio sociale.

Il centro già attivo nei mesi di gennaio e febbraio è stato sospeso e ripreso come servizio per l’emergenza Covid-19. Da ieri il servizio è stato ripreso nella sede della Comunità montana in via Monte Velino 61. Gli specialisti saranno a disposizione il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 11 e il giovedì dalle 15 alle 18 con ingressi contingentati e previo appuntamento di raccordo con le assistenti sociali del segretariato sociale.