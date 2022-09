Disagi e code per gli automobilisti nei dintorni del nuovo plesso scolastico di via Puglie

Avezzano. Non è ancora iniziata la scuola ma diverse sono già le criticità stanno venendo fuori nelle vicinanze del nuovo plesso scolastico di via Puglie, dove si sta realizzando un parcheggio.

In questi giorni i residenti stanno subendo disagi nella circolazione su via Viotti, una strada già molto stretta, su cui proprio per questo motivo il comune starebbe ventilando l’ipotesi di istituire un senso unico. Ma al momento la strada è ancora a doppio senso e i residenti scoprono di non poter proseguire su via Viotti solo arrivati alla fine, dove il cantiere del parcheggio ostacola e a volte ostruisce proprio il traffico della piccola via. Le lamentele dei residenti però non sono per i lavori, che si trascinano da più di un mese, ma per il fatto che a volte la strada è impraticabile pur non essendo chiusa, come invece dovrebbe accadere quando si adoperano carichi e scarichi per lungo tempo. Questo costringere i residenti a parcheggi a incastro o a lunghi tratti in retromarcia, per cercare di raggiungere l’altra via di uscita del quartiere residenziale.

Diversi i disagi legati anche alla viabilità su via Puglie, che però dovrebbero essere risolti non appena finiranno i lavori del passaggio pedonale che fiancheggia la strada e diventerà operativa la nuova segnaletica orizzontale e verticale, in allestimento proprio in questi giorni.