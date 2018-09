Disabili rimasti soli al mondo, Dopo di noi è la soluzione. Riapertura dei termini per presentare domande

Avezzano. La casa famiglia “Dopo di noi” rappresenta una risposta più moderna e adeguata ai bisogni delle persone con disabilità sia nei casi di familiari ormai anziani e non in grado di prendersi cura dei loro cari non autosufficienti, sia in caso di disabili rimasti senza nessuno al mondo.

E’ stato pubblicato oggi l’avviso pubblico per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi”. L’ultima data utile per presentare le domande è il 25 settembre 2018. Ecco l’avviso contenente il modulo per scaricare la domanda: AVVISO E MODULISTICA RIAPERTURA FINO AL 25_09_2018