“Diritto vivente e diritti emergenti dell’uomo”, il convegno al Castello Orsini con l’ordine degli avvocati

Avezzano. Diritto vivente e diritti emergenti dell’uomo. Se ne parlerà domani, venerdì 13 Maggio, dalle 15 al Castello Orsini di Avezzano. A moderare l’appuntamento organizzato dall’Ordine forense di Avezzano, sarà il presidente del tribunale, Zaira Secchi, mentre le relazioni saranno affidate a Paolo Spaziani, gudice della Corte di Cassazione, Franco Marinangeli, ordinario Anestesia e Rianimazione dell’Università dell’Aquila Mauro Catenacci, ordinario Terza Università di Roma, Paolo Storani Consulta parlamentare ed esperto di responsabilità civile.

“L’iniziativa”, ha affermato il presidente dell’ordine degli avvocati di Avezzano, Franco Colucci, “si inserisce tra quelle a sostegno del tribunale di Avezzano e con questa nuova iniziativa si vuole sottolineare la vitalità e l’efficienza della struttura giudiziaria. Per quato motivo è previsto l’intervento non solo di addetti ai lavori (avvocati, professori e studenti di Giurisprudenza) ma anche della cittadinanza, per dimostrare in questo modo che il territorio, con i suoi abitanti, è di supporto alla struttura giudiziaria”.

Il tribunale di Avezzano è tra i più efficienti d’Italia ma, nonostante ciò, a causa della legge sulla revisione della geografia giudiziaria, una norma vecchia di dieci anni, rischia di essere definitivamente soppresso. È stata ottenuta una nuova proroga recentemente che permetterà la sopravvivenza per altri due anni, ma questo non basta.