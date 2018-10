Direzione benessere, ad Avezzano consulenze psico-nutrizionali gratuite per l’obesity day

Avezzano. Nella Giornata Nazionale della Psicologia e dell’Obesity Day, dedicata alla Campagna Nazionale di Sensibilizzazione per la prevenzione dell’Obesità e del Sovrappeso, una sinergia di figure professionali offre il proprio servizio alla popolazione con consulenze psico-nutrizionali gratuite.

La sensibilizzazione, oramai, va a braccetto con la moderna, seppur consolidata, idea di prevenzione, caposaldo di ogni buona pratica della salute. La prevenzione non consiste solo nel premunirsi affinché non si verifichi o non si diffonda un evento indesiderato, ma si basa essenzialmente su una predisposizione d’animo ad occuparsi di se stessi.

“Direzionebenessere” è l’idea di due professioniste operanti nel campo della salute, la dietista Alberta Di Michele e la psicologa Jessica Di Paolo. Il progetto nasce dall’idea di promuovere la cura personale focalizzando l’attenzione del singolo su se stesso: alimentazione, salute e crescita personale diventano le parole chiave per veicolare il valore che ha la nutrizione sul benessere psico-fisico.

“Nutrirsi non è solo un atto meccanico“, dichiara la dietista Alberta Di Michele, ” non è solo l’impiccio di ogni madre o donna alle prese con i fornelli, l’atto sbrigativo nei pochi minuti tra un impegno di lavoro e l’altro o lo strumento di consolazione-riempimento nei momenti di vuoto”. “Direzionebenessere” sdogana gli stereotipi sull’alimentazione, sui falsi miti che ruotano attorno al cibo e sui miracolosi quanto effimeri rimedi lampo che oggi vanno prendendo piede come mercurio impazzito.

“La nutrizione è prima di tutto consapevolezza di ciò che ingeriamo”, risponde la psicologa Di Paolo, “noi siamo quello che mangiamo”, disse il filosofo Feuerbach, “e non dimentichiamoci che il cibo influenza non solo il nostro corpo ma anche il modo di pensare”. Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 3479392654 e 3276691364.