Diplomi ai bambini della scuola dell’infanzia paritaria M.T. Fatato, in scena una recita in dialetto luchese scritta da Pierino Zi’ Frate

Luco dei Marsi. Sabato 15 giugno i bambini della scuola dell’infanzia paritaria M.T. Fatato, delle suore trinitariarie, si sono “diplomati” e sono finalmente pronti per passare alle scuole elementari.

Durante l’evento i bambini di cinque anni, chiamati “le farfalle della maestra Alba”, si sono cimentati in un piccolo spettacolo, mettendo in scena una piccola recita in dialetto luchese scritta da Pietro Bianchi, in arte Pierino Zi’ Frate. Grande successo per la rappresentazione, conclusasi con la consegna dei diplomi e dei tipici cappelli rossi ai bambini, che hanno saputo trasmettere tante emozioni e commosso sia il pubblico che le maestre.