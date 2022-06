“Diploma sotto le stelle”: ieri la consegna degli attestati ai piccoli della “Fatato” di Luco Dei Marsi

Luco Dei Marsi. Piccoli studenti crescono. “Ieri sera si è svolta la consegna dei diplomi per i bambini dell’ ultima sezione”, scrive il comunicato di Maria Cerrato, “il diploma non è stato consegnato come tutti gli anni di pomeriggio, ma bensì di sera con l’evento Diploma sotto le stelle”. “E’ stata un emozione unica vedere la loro maestra Fidalba Guercioni e la nostra dirigente scolastica suor Celestina consegnare i diplomi a queste splendide farfalle. E’ stata una serata animata con canti, balli e poesie in inglese. Vorrei ringraziare la nostra maestra Alba per essere stata guida, faro e luce”.

“Un grazie colmo di stima e di affetto va alla dirigente scolastica suor Celestina per il suo impegno proficuo e alla maestra Jessica Massaro che si prende cura dei nostri piccoli cuccioli, aiutandoli nei loro primi passi. Un ringraziamento di vero cuore anche a Filomena D’Alterio, grande supporto per la nostra scuola, sempre attenta alla cura di tutti e pronta ad accogliere ogni mattina i nostri bimbi con un sorriso e un caloroso abbraccio. Ringrazio infinitamente la rappresentante d’istituto Nella Panella e la rappresentante di classe bruchi e coccinelle Maria Ciangoli, per aver svolto i propri compiti mettendoci sempre il cuore. Infine ringrazio la madre superiora, augurandole salute e serenità d’animo”, conclude Maria Cerrato.