Dipendente della scuola positivo al covid, a Pescina Medie in Dad fino al 23 dicembre

“Da domani 20/12/2021 fino al 23/12/2021 le lezioni scolastiche per gli alunni delle classi di scuola secondaria: 1 A, 2 A, 3 A, 1 B, 2 B, 3 B, frequenteranno le lezioni in DAD. Purtroppo il Covid19 ha fatto la non gradita sorpresa ad un dipendente scolastico, per via di ciò è soprattutto con senso di responsabilità si è convenuto con la dirigente scolastica la Ptof.ssa Gigli a sospendere le lezioni in presenza”, la nota del primo cittadino, “ci ha sempre contraddistinto la prevenzione e l’attenzione verso il mondo della scuola per cui si sta lavorando per poter fare uno screening alla popolazione scolastica, aperto a tutta la cittadinanza per martedì 21/12/2021. Comunque vi terremo aggiornati se si riuscirà ad organizzare il tutto. Nel frattempo chiedo collaborazione a tutti voi cittadini nel prestare attenzione nelle norme anticovid! Rispettiamole insieme. Grazie!”.