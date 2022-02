Diocesi di Avezzano, martedì l’ordinazione di Angelo Di Bucchianico

Avezzano. La Chiesa diocesana annuncia con gioia l’ordinazione presbiterale di Angelo Di Bucchianico, per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del vescovo di Avezzano, monsignor Giovanni Massaro, nel giorno della Festa della Cattedra di San Pietro, martedì 22 febbraio alle ore 17, nella Cattedrale dei Marsi. Angelo presiederà la sua Prima Messa domenica 27 febbraio alle ore 16,30 nella parrocchia di Villa San Sebastiano.

Angelo è stato ordinato diacono il 13 marzo dello scorso anno, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Tagliacozzo dal vescovo Pietro Santoro.

Una vocazione “adulta”, ma da sempre desiderata e custodita nel cuore, quella di Angelo, originario di Lanciano, classe 1961, terzo di quattro figli. Fondamentale per il suo cammino l’esperienza vissuta con i Frati Minori Conventuali (dal 1986 al 1999) che hanno sostenuto e incoraggiato il suo discernimento. Ex operaio edile e metalmeccanico, nel 2018 è stato accolto nella diocesi di Avezzano per diverse esperienze pastorali nella forania di Tagliacozzo, tra le quali il servizio nella comunità parrocchiale di Villa San Sebastiano.

La Celebrazione del 22 febbraio si potrà seguire anche in TV su canale 119 del digitale terrestre, o in streaming sulla pagina facebook “Diocesi di Avezzano” e sui canali di Info Media News.