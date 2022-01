Diocesi di Avezzano, celebrazione ecumenica per la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani

Villa San Sebastiano. Il 19 gennaio, nella chiesa evangelica di Villa San Sebastiano (Tagliacozzo), alle ore 20,30 si terrà la celebrazione ecumenica in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 2022 sul tema “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Matteo 2,2). La celebrazione è promossa dal Vescovo di Avezzano, Giovanni Massaro, insieme al direttore della Pastorale ecumenica e dialogo interreligioso, don Cesare Agosta Gottardello, dalla pastora Hiltrud Stahlberger e dal presbitero della Chiesa Ortodossa rumena P. Daniel Mititelu. La celebrazione, data la situazione pandemica, si potrà seguire solamente attraverso lo streaming e su Zoom. Ogni comunità è invitata a pregare ogni giorno per l’unità, utilizzando i materiali disponibili sul sito della diocesi di Avezzano al link: http://www.diocesidiavezzano. it/index.php/news/399-19-01- 2022-celebrazione-ecumenica

La Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera dove tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. Ecco il link di zoom per partecipare alla preghiera: https://us06web.zoom.us/j/ 81503722581?pwd= UVJkVnd2N0t6ck9mMk03QVJKb1RJUT 09