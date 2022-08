Diocesi dei Marsi, si è spento don Matteo Pascucci: domani i funerali

Tagliacozzo. Si è spento questa notte, all’ospedale civile di Avezzano, don Matteo Pascucci, parroco di Colle San Giacomo.

Don Matteo Pascucci è stato ordinato presbitero nel 1996 e ha svolto il suo servizio pastorale anche a Castelvecchio, a San Giovanni di Sante Marie e a Villa San Sebastiano.

“È stato accolto nella Casa del Padre don Matteo Pascucci”. Annunciano così la morte di don Matteo Pascucci i confratelli, i parenti e i fedeli.

“Personalità di grande simpatia e affabilità”, scrive sui social il primo cittadino di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, “entrava immediatamente nel cuore delle persone per il suo modo di approcciare diretto e confidenziale. Tutti noi gli eravamo grandemente affezionati, anche perché negli ultimi tempi, pur se la malattia lo costringeva a lunghi ricoveri in ospedale, non trascurava, quando poteva, di essere di supporto al Parroco della Città don Ennio Grossi. Non chiediamo al Signore perché ce lo abbia tolto, ma ringraziamolo per avercelo dato”.

Il funerale si terrà domani 18 agosto, a Tagliacozzo, nella chiesa dell’Annunziata, alle ore 16.

La salma sarà esposta, da oggi pomeriggio, nella chiesa della Misericordia di Tagliacozzo, in piazza Obelisco.