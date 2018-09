Diocesi dei Marsi in movimento, cambiano i parroci in diverse parrocchie. Ecco tutte le novità

Celano. E’ tempo di cambiamenti per la diocesi dei Marsi. Saranno ben quattro gli spostamenti che si effettueranno nelle prossime settimane. Don Ilvio Giandomenico sarà il nuovo parroco della chiesa di San Giovanni Battista, a Celano. A ufficializzarlo è stato proprio lo stesso sacerdote durante la messa mattutina che si è tenuta nella chiesa del Carmine.

Don Ilvio Giandomenico lascerà la parrocchia del Sacro Cuore dove, invece, ad assumere la guida sarà don Gabriele Guerra. Nella parrocchia di San Sebastiano Martire a Paterno, al posto di don Gabriele Sforza arriverà don Antonello Corradetti. “Essere sacerdote”, ha dichiarato il parroco, “tra le tante cose significa saper lasciare una comunità per abbracciarne un’altra, in obbedienza a ciò che il vescovo ci chiede. Per questo ho accettato la mia nuova comunità di San Sebastiano di Paterno”. La parrochia di Aielli, di conseguenza, verrà lasciata nelle mani di don Luigi Incerto.