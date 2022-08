Diocesi dei Marsi in lutto, si è spento don Renzo Meuti: “Bravo sacerdote e ottimo professore”

Ovindoli. Si è spento ieri sera a 82 anni don Renzo Meuti, per anni parroco di Ovindoli.

Don Renzo Meuti nato a Pereto nel gennaio del 1940 è diventato sacerdote nel febbraio del 1964, a soli 24 anni. È stato parroco di diverse parrocchie della Marsica tra cui Rocca di Botte e Ovindoli. A Valmontone era conosciuto come “Padre Renzo”, ha prestato servizio in collegiata dal 2009 fino al 2017. Conosciuto da molti in quanto insegnante per tanti anni all’Istituto Luzzati di Palestrina.

“Accompagniamo don Renzo con la preghiera”, hanno spiegato dalla collegiata di Valmontone, “ringraziandolo per averci aperto le porte della parrocchia a Ovindoli con il nostro campeggio, per essere stato nella nostra parrocchia il punto di riferimento di tanti con la sua allegria, la sua fede, il suo esempio e per essere stato un ‘santo sacerdote’!

Ci stringiamo intorno alla sua famiglia e alla comunità di Ovindoli. Grazie don Renzo, preghiamo per te”.

Il primo cittadino di Ovindoli, Angelo Ciminelli, lo ha ricordato come “un bravo sacerdote e ottimo professore. Grazie per quello che hai fatto, per tutti noi e per la nostra comunità. Riposa in pace”.