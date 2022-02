Dimmi qual è l’arredamento di casa tua e ti dirò chi sei: a tre stili tre personalità

A ciascuno il proprio stile. Anche se l’arredo di casa nostra siamo soliti sceglierlo in base alle ultime tendenze della moda, in realtà esiste un tipo di arredamento che rispecchia ognuno di noi e che permette di farci sentire in linea con il nostro carattere.

Di Cesare Arredamenti lo sa bene; entrare in empatia con il cliente è fondamentale per poter progettare qualcosa di unico che risponda alle esigenze di chi si affida alla propria realtà. Il primo passo da compiere è quello di creare una connessione che permetta allo staff di poter interpretare la personalità da riproiettare sull’idea d’arredo.

Ecco tre esempi di arredamento che rispondono a tre personalità diverse.

Stile Minimal per un carattere solido ed equilibrato

Essenzialità e praticità sono le parole cardine per descrivere questo stile di arredamento ma anche il carattere di coloro che lo scelgono per casa propria. Una persona determinata, semplice e diretta andrà matta, infatti, per gli aspetti principali in cui si presenta: ambiente equilibrato, ricerca della funzionalità, linee di arredo semplici e uso di materiali moderni e innovativi. No a ciò che è superfluo!

Stile Barocco per un carattere acceso, vivace e dinamico

Se sei una persona accesa, vivace e dinamica, sicuramente a casa sei, o desidereresti essere, circondato da forme sinuose ed elaborate con colori decisi, forti e volumi pieni. Parliamo dello stile Barocco, che si caratterizza per ambienti luminosi, forme curve e rotonde con una forte tendenza per l’oro. L’arredamento è raffinato con mobili retrò che rimandano ai grandi edifici principeschi.

Stile Vintage per un carattere spontaneo

Colori dalle tonalità pastello, continui richiami alla natura e quella voglia di antico che contribuisce alla creazione di atmosfere rilassanti e dal fascino – se vogliamo – rustico. Un retrò che rimane però sempre attuale. Il bello delle case vintage è che mai nessuna è uguale all’altra. Questo perché raccontano le storie delle persone a cui appartengono. Persone che si sentono a proprio agio in ambienti accoglienti, confortevoli e che amano il contatto con la natura.

