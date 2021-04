Dimissioni Taccone, parla la maggioranza: ci saremmo aspettati da lei più collaborazione

Celano. Il gruppo di maggioranza rompe il silenzio e interviene in merito alle dimissioni del consigliere comunale Angela Taccone che nei giorni scorsi ha deciso di fare un passo indietro. “Leggere sulla stampa le dichiarazioni di Taccone ci lascia perplessi ed amareggiati”, hanno commentato i membri del gruppo di maggioranza, “perchè avremmo preferito confrontarci con lei nelle sedi opportune o durante le varie riunioni alle quali, pur invitata, non ha ritenuto di partecipare.

Apprendere da un messaggio Whatsapp le sue motivazioni, non solo personali che rispettiamo, ma anche legate ad una supposta carenza di attività politico amministrativa, ci pone delle riflessioni. Siamo sicuri che non sia sfuggito alla collega Taccone che ci troviamo, in un momento in cui l’agire politico-amministrativo è complicato e la guida del Comune è in mano al Commissario Prefettizio con il quale interloquiamo e collaboriamo quotidianamente pur nel rispetto dei ruoli?

Le sue dichiarazioni inoltre sono state smentite proprio dal Commissario Prefettizio, Canale che nell’intervista rilasciata ai giornali, afferma come l’attività amministrativa prosegua come previsto e di aver trovato un Comune in perfetta efficienza e che si stanno espletando regolarmente le procedure anche per le opere in corso. Resta quindi da capire quale sarebbe stata la rilevante attività politica ed amministrativa invocata dalla stessa Taccone in questo periodo.

Ci saremmo aspettati dalla stessa – lo diciamo con franchezza e sincerità – tutt’altro atteggiamento e, considerati i precedenti incarichi politici ricoperti (Assessore, Vice Sindaco, Presidente del Consiglio), una assunzione di responsabilità matura, una presa di posizione responsabile, avremmo voluto vederla assurgere il ruolo di guida proprio per la sua esperienza politica ed amministrativa. Così non è stato e non resta che prenderne atto. Non accettiamo, però, i termini coerenza e correttezza da lei utilizzati, visto il rispetto e la solidarietà che abbiamo espresso nei suoi confronti a più riprese.

Continueremo ad andare avanti con determinazione e lucidità, consci che amministrare una città significhi anche affrontare momenti difficili e delicati come questo, nel rispetto dei nostri concittadini e del voto popolare e democratico espresso da loro solo pochi mesi fa determinando la vittoria schiacciante del gruppo “Una città da amare”. Auguriamo il meglio ad Angela Taccone sia per la sua vita personale che per l’attività politica”.