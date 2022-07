Diminuzione Tari ad Avezzano, Casale: “La montagna ha partorito il topolino”

Avezzano. “Avezzano, con sindaco sospeso, è il primo comune in Abruzzo a ridurre la tari, con il “fondone” del pnrr”. È l’attacco della nota inviata alla stampa dal professore Mario Casale di Articolo Uno.

Casale commenta la notizia annunciata dal Comune di Avezzano di diminuzione della Tari per imprese e famiglie.

“A tutte le imprese una riduzione dal 10% al 30% e alle famiglie con isee inferiore a 12.000 annui analoga riduzione all’incirca. L’interpretazione è che l’intervento è tutto a favore delle imprese e in parte alle famiglie in difficoltà. Nel senso che la stragrande maggioranza delle famiglie non avrà alcuna riduzione e sarà fortunata se non avrà un ulteriore aumento. Francamente sono convinto che appena il sindaco tornerà in carica, dopo aver scontato la pena, sanerà questa ingiustizia”.

