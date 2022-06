“Dimensione cultura 2022”, a Canistro il primo evento della stagione estiva: Torneo di scacchi

Il Comune, in una nota alla stampa, ringrazia il Circolo Scacchi Avezzano, la A.S.D. Libertas Scacchi Nereto, la Federazione Scacchistica Italiana. Inoltre informa che sono aperte, da oggi, le iscrizioni sul sito web vesus.org. https://vesus.org/tou…/ rapid-fide-dimensione-cultura- 2022/. Per partecipare bisogna essere dotati di tessera FSI in quanto, il torneo, è valido per la variazione del punteggio ELO nazionale.

La tessera può essere richiesta agli organizzatori dell’evento durante le fasi di iscrizione al link indicato.