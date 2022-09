Digitalizzazione, fondi Pnrr: ecco i comuni marsicani che riceveranno il finanziamento

Avezzano. Pioggia di fondi con il piano nazionale di ripresa e resilienza nella Marsica. Sono diversi i Comuni del territorio che, proprio in questi giorni, stanno ricevendo la comunicazione per l’ottenuto finanziamento delle domande presentate alle varie misure del Pnrr. Il Comune di Canistro, che già aveva ottenuto un importante fondo di un milione e 600 mila euro per il bando borghi, ha avuto anche una risposta concreta dall’Europa per la digitalizzazione.

“Il Pnrr e il Comune di Canistro hanno un rapporto speciale”, ha commentato il sindaco Gianmaria Vitale, “il Comune di Canistro, dopo il bando Borghi con l’assegnazione di un milione e 600mila euro fa il pieno anche dei fondi destinati alla digitalizzazione. Abbiamo da poco ricevuto l’ammissione a finanziamento per gli ultimi due avvisi destinati all’implementazione di App Io e Pago Pa che portano il totale assegnato a 168.434euro. In sostanza siamo stati finanziati su tutti e 5 gli avvisi pubblici disponibili sulla digitalizzazione per cui ci siamo candidati”.

Fondi in arrivo direttamente dall’Europa anche per il Comune di Collarmele. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco, Tonino Mostacci, il quale ha spiegato che “sono state accolte le richieste di finanziamento trasmesse dal nostro Comune. Le somme a disposizione per la digitalizzazione, la messa in sicurezza dei dati e la creazione di un nuovo sito istituzionale più aderente alle esigenze di tutti sono pari a circa 170.mila euro. Stiamo proprio in questi giorni intercettando nuove linee di finanziamento sempre relative alla digitalizzazione”.