Difficoltà a raggiungere il bestiame, il grido d’allarme di un allevatore: rischiano di morire di fame

Castellafiume. Difficoltà per un allevatore a raggiungere il bestiame in località fonte di Pagliara, nel Comune di Castellafiume. Il figlio dell’allevatore 70enne è dovuto correre in aiuto del padre con un fuoristrada per rifocillare le bestie dopo aver chiesto aiuto al comune per la pulizia della strada bianca che porta da Castellafiume verso Cappadocia.

“Mi hanno risposto dall’amministrazione che ci sono priorità”, ha commentato il giovane, “ma io ho chiesto un intervento anche dopo la pulizia di tutte le altre zone, un aiuto perché mio padre non riesce a raggiungere la zona per dare da mangiare al bestiame, ma non mi hanno voluto ascoltare. Ora nevicherà di nuovo nelle prossime ore come faremo? Come faranno il bestiame?”, commenta l’uomo disperato.